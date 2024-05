So lief das große Pfingstturnier des HC Lahr

1 Spektakulärer Jubel mit viel nackter Haut durfte bei einem Torerfolg nicht fehlen. Foto: Wendling

Beim Pfingstturnier des HC Lahr standen sportliche Leistungen und Spaß auf einer Stufe. Bereits zum 73. Mal hatte der Verein auf den Kunstrasen an der Dammenmühle und ins Festzelt eingeladen. Das Heimteam mit Caspar Stengler landete auf Platz vier.









Link kopiert



Sonne, Wolken und Regen wechselten sich beim Turnier am Unteren Dammen ab, doch alle 59 Begegnungen konnten gespielt werden. Mit dem Empfang der Gäste und dem Eröffnungsspiel zwischen dem HC Lahr und einer Turnierauswahl startete die Veranstaltung am Freitag, bereits am Samstagmorgen starteten dann die ersten Turnierspiele.