VW-Fahrer erkennt Auto am Fahrbahnrand zu spät

1 Ein Autofahrer hielt wegen der blendenden Sonne am Fahrbahnrand an, ein anderer Fahrer erkannte dies zu spät. (Symbolfoto) Foto: Denis Torkhov/ Shutterstock

Wegen der tief stehenden Sonne ist am Sonntagmorgen zwischen Furtwangen und Vöhrenbach ein Unfall passiert. Verletzt wurde laut Polizei niemand.















Furtwangen - Ein 83-jähriger VW-Golf-Fahrer war gegen 9 Uhr in Richtung Vöhrenbach unterwegs. Dabei blendete ihn die Sonne so stark, dass er am rechten Fahrbahn anhalten musste.

Ein nachfolgender 25-jähriger VW-Golf-Fahrer erkannte das stehende Auto zu spät, da auch ihn die Sonne blendete, und stieß mit ihm zusammen.

Beim Zusammenstoß gab es keine Verletzten. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 5000 Euro.