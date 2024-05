Keine Knöllchen für die Angler in Schuttern

Sondergenehmigung am Moränensee

1 Die Angler und Naturfreunde haben eine Sondergenehmigung erhalten und dürfen ab sofort entlang des Wirtschaftswegs am Moränensee fahren und parken. Foto: Bohnert-Seidel

Gleich zwei gute Nachrichten hatte Schutterns Ortsvorsteher für die „Angler und Naturfreunde“. Zum einen werden ihre Angelzonen erweitert, zum anderen erhalten sie eine Sondergenehmigung und dürfen damit entlang des Moränensees parken.









Die „Angler und Naturfreunde“ dürfen ihre Angelzonen neu ausrichten. Dafür brauche es eine Durchfahrt zum Kieswerk über die westliche Seite „In der Kruttenau“ und über die östliche Seite über den Brandweg. An den Zonen 1 und 2 dürfe jetzt schon am Kieswerk geangelt werden, erklärte Ortsvorsteher Hans-Jürgen Kopf in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.