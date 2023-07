Es war die bisher größte Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“. Vor 6000 Fans feierte der Entertainer am vergangenen Samstag seine Schlager-Sommerparty in der Dortmunder Westfalenhalle. Am Sonntag, 6. August, bildet er beim Sommersound VS auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest den krönenden Abschluss des Festivals unter freiem Himmel.

Zarrella kommt mit seiner Band aus der ZDF-Show

Wer die Show im ZDF gesehen hat, kann in etwa erahnen, was ihn beim Sommersound-Konzert erwarten wird, schließlich bringt der 45-Jährige seine Liveband samt Bläsern und Background-Sängerinnen mit nach Villingen. Musikalisch steht alles unter der Leitung von Chris Papendieck, von dem Zarrella im großen „Waldrausch“-Interview in den höchsten Tönen schwärmt.

„Dieses Konzert ist etwas Besonderes für mich“

Er selbst kann es übrigens kaum erwarten, nächste Woche beim Sommersound VS auf der Bühne zu stehen: „Ein Konzert so nahe meiner ehemaligen Heimat Hechingen ist immer etwas Besonderes.“ Und gerade deshalb sei geplant, dass auch seine Frau Jana Ina und sein Bruder Stefano, mittlerweile einer der erfolgreichsten Foodblogger Deutschlands, mit nach Villingen kommen, verriet Zarrella dieser Tage.

„Waldrausch“ widmet Sommersound VS ein Special

Neben dem großen Interview mit Zarrella gibt es in der neuen Ausgabe des „Waldrausch“-Magazins zudem ein Special zum Sommersound VS, in dem man auch jede Menge über Nico Santos (4. August) und Alvaro Soler (5. August) erfährt. Für alle drei Abende gibt es übrigens noch Tickets an der Abendkasse, sodass auch Kurzentschlossene noch in den Genuss kommen können.

Neues Heft ab sofort erhältlich

Das Magazin, das ab sofort im Zeitschriftenhandel erhältlich ist, ist zudem wieder vollgepackt mit spannenden Geschichten aus und für die Region zwischen Schwarzwald, Alb und Bodensee. Unter anderem gibt es Tipps für coole Locations in luftiger Höhe, leckere Cocktails samt Rezepten und jede Menge Tipps für einen gelungenen Camping-Trip durch die Heimat. Kurzum: Lesestoff für die Sommerferien oder einfach nur, um die Zeit bis zum Sommersound-VS-Festival genussvoll zu überbrücken.

Der perfekte Sommer

„Waldrausch“ Das neue Heft ist ab sofort erhältlich. www.waldrausch-magazin.de

Sommersound VS Für die Konzerte von Nico Santos (4. August), Alvaro Soler (5. August) und Giovanni Zarrella (6. August) gibt es Tickets entweder im Vorverkauf (07423/78790) oder an der Abendkasse.