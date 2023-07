Von Sevilla über Palermo und Athen bis Istanbul: Die Südländer haben am Wochenende vielerorts mit Temperaturen von über 40 Grad zu kämpfen. Auch Touristen sollten sich auf die Hitze einstellen: Siesta, leichte Kleidung, viel Wasser - und besser kein Alkohol.

Europa befindet sich unter einer Hitzeglocke. Es gibt kaum Regen und in vielen Regionen wurde die höchste Waldbrandstufe ausgesprochen. Auch für die kommenden Wochen geben Meteorologen keine Entwarnung. Denn die nächsten Hitzewellen rollen schon heran und bringen extreme Temperaturen mit sich.

Hitzewelle in Europa – der Überblick

Der europäischen Raumfahrtbehörde Esa zufolge könnten sogar die höchsten Temperaturen erreicht werden, die jemals in Europa gemessen wurden. Die Esa geht von bis zu 48 Grad auf Sizilien aus. Bislang liegt der Europa-Rekord demnach bei 48,8 Grad, die im August 2021 in Floridia in der Region Sizilien erreicht wurden. Ein Überblick der betroffenen Länder:

Wie heiß es derzeit in Europa ist, sehen Sie auf unserer Karte:

Wie ist das Wetter in Deutschland?

Deutschland steht ein teils heißes und teils stürmisches Wochenende bevor. Tief „Sandor“ lenkt feuchte und heiße Luft aus Südwesten zu uns. Besonders in der Osthälfte und im Süden steigen die Temperaturen am Samstag auf deutlich über 30 Grad, wie Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagt.

Am Samstag (15. Juli) ziehen im Laufe des Tages in der Nordwesthälfte Schauer und Gewitter auf. Südöstlich einer Linie zwischen Baden-Württemberg und Brandenburg wird viel Sonne erwartet und es bleibt meist trocken. Dort steigen die Temperaturen laut DWD auf 30 bis 37 Grad, im Nordwesten und Westen auf 24 bis 29 Grad. Es weht ein mäßiger und teils stark böiger Wind aus Süd bis Südwest, in Gewitternähe kann es Sturm oder schwere Sturmböen geben.

Die Luft ist in weiten Teilen des Landes deutlich kühler. Lediglich im Südosten sind dem Wetterdienst zufolge noch 30 Grad möglich. Dort kann es dann am Nachmittag auch noch einmal kräftige Schauer und Gewitter geben. Im Nordwesten Deutschlands weht teils stürmischer Südwestwind.

Wie ist das Wetter in Spanien?

In Spanien ist die zweite offizielle Hitzewelle dieses Sommers am Donnerstag (13. Juli) zunächst wieder abgeebbt. Der Wetterdienst Aemet rief nur noch für den Süden von Gran Canaria die höchste Alarmstufe Rot aus. Auf dem Festland sollte es aber vor allem in Teilen von Andalusien mit Temperaturen von bis zu 40 Grad sehr heiß bleiben.

Zuvor hatte die Hitzewelle den Menschen in vielen Regionen Spaniens schwer zugesetzt. Die höchsten Temperaturen wurden mit knapp unter 45 Grad in Andalusien und in Murcia gemessen. Aber auch auf Mallorca übertraf die Quecksilbersäule zeitweilig die 40-Grad-Marke.

Wie ist das Wetter in Italien?

Italien leidet bereits seit Tagen unter der Hitze. Wegen der Hitzewelle „Cerberus“ – benannt nach dem mehrköpfigen Höllenhund aus der griechischen Mythologie – wurde auf Sardinien und in der Region Apulien am Mittwoch (12. Juli) die 40-Grad-Marke geknackt. Für etliche Städte rief das Gesundheitsministerium die höchste Alarmstufe Rot für Hitze aus.

Entspannung ist nicht in Sicht: Auf „Cerberus“ soll „Caronte“ mit noch höheren Temperaturen folgen. Anfang nächster Woche soll das Hochdruckgebiet seine maximale Hitze erreichen – mit Temperaturen von über 40 Grad in Rom, Florenz und Bologna. In Teilen Sardiniens herrschen dann bis zu 47 Grad, auf Sizilien 48 Grad.

Wie ist das Wetter in Griechenland und auf Zypern?

In Griechenland und auf Zypern stellen sich die Menschen ebenfalls auf Extreme ein: In Athen soll das Thermometer bereits am Freitag auf 41 Grad klettern.

Das Kulturministerium hat die Verwalter von archäologischen Sehenswürdigkeiten wie der Akropolis angewiesen, die Besuchermagneten zwischenzeitlich für mehrere Stunden zu schließen, wenn es zu heiß wird. Viele Gemeinden halten klimatisierte Hallen geöffnet, damit man dort Schutz suchen kann.

Wie ist das Wetter in Bulgarien?

In Bulgarien ist es die erste Hitzewelle des Jahres: Bereits am Donnerstag riefen die Behörden die zweithöchste Warnstufe Orange aus – den heißesten Tag seit Jahresbeginn. Höchsttemperaturen bis 41 Grad gibt es in Plovdiv.

Die Hitzewelle soll das Land Meteorologen zufolge rund zehn Tage lang fest im Griff haben. Angenehmer bleibt es mit rund 32 Grad an der Schwarzmeerküste.

Wie ist das Wetter in der Türkei?

In der Türkei warnt der Wetterdienst für das Wochenende vor starker Hitze. Im Westen des Landes liegen die Temperaturen in den kommenden Tagen bis zu zehn Grad über der für die Jahreszeit üblichen Temperatur, in anderen Landesteilen bis zu sechs Grad über dem Normalwert.

In der Urlaubsregion Antalya werden am Wochenende Temperaturen bis zu 42 Grad erwartet. Auch in den im Februar vom Erdbeben zerstörten Regionen in der Südosttürkei wird es bis zu 40 Grad heiß.