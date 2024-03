1 Die Feuerwehr im Einsatz in Solingen Foto: dpa/Gianni Gattus

Bei einem tödlichen Wohnungsbrand in Solingen sterben mindestens drei Menschen – darunter ein Kind. Treppen seien zusammengestürzt, eine Person wird noch vermisst.









Bei einem dramatischen Großbrand in einem Solinger Altbau sind am Montagmorgen drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Neun Menschen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Ein Mensch wurde am Morgen noch vermisst, wie die Feuerwehr mitteilte.