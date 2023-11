Lieferstopp bei Porsche: Cayenne-Auslieferung wegen Softwareproblemen ausgesetzt

Porsche hat aufgrund von Softwareproblemen einen Auslieferungsstopp der E-Hybrid-Variante des Luxusgeländewagens Cayenne verhängt. Bei dem Fahrzeug können nach Informationen unserer Zeitung Warnmeldungen erscheinen, die sich allerdings nicht auf sicherheitsrelevante Themen beziehen. Die Ursache des Fehlers, der ein Softwareupdate nötig macht, ist bisher unklar. Bis sie gefunden ist und die Porsche-Techniker sicher sind, dass der Fehler in keiner technischen Konstellation des Fahrzeugs mehr auftritt, soll die Auslieferung unterbrochen werden. Zuerst hatte das Online-Medium „Business Insider“ über den Lieferstopp berichtet.

„Zur Sicherstellung der Softwarequalität wird sich die Verfügbarkeit des Updates noch etwas verzögern“, erklärte eine Sprecherin unserer Zeitung. Die Dauer der Unterbrechung lasse sich noch nicht abschätzen.

Der Cayenne zählt zusammen mit dem Kompakt-SUV Macan zu den absatzstärksten Baureihen von Porsche. Der E-Hybrid gilt als wichtiges Modell in der Palette des Stuttgarter Luxusautoherstellers, der sein Produktsortiment stark in Richtung E-Auto ausweiten und bis zum Jahr 2030 mindestens 80 Prozent seiner Neuwagen mit vollelektrischem Antrieb ausstatten will.