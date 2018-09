Simmersfeld "Raumbildung" ist das oberste Ziel

Simmersfeld. Damit erhielten die beiden Unternehmen den Zuschlag, deren gemeinsamer Entwurf bereits als Sieger aus dem geschlossenen städtebaulich-architektonischen Wettbewerb hervorgegangen war, den die Gemeinde Simmersfeld für die Neugestaltung der Ortsmitte ausgelobt hatte.

Der Entwurf sieht vor, an der Einmündung der Otto-Kaltenbach-Straße in die Altensteiger Straße in unmittelbarer Nachbarschaft der Johanneskirche einen Dorfplatz mit zwei in spitzem Winkel zueinander angeordneten, mit einander verbundenen Gebäudekörpern anzulegen. Dort sollen die Gemeindeverwaltung, eine Arztpraxis, ein Sitzungs- und ein Bürgersaal untergebracht werden.

Gerhard Lieb vom Büro Lieb und Lieb räumte ein, dass sein Unternehmen im Wettbewerb "Heimvorteil" genossen habe: "Wir wissen, wie hier gebaut wird." Beratungen mit dem hinzugezogenen Büro Fromm hätten ergeben, dass man in das Simmersfelder Zentrum "keinen großen Klotz hinstellen, sondern einen schönen Platz gestalten" will. Sitzungs- und Bürgersaal will man unterm Dach unterbringen, "weil wir dort die nötige Raumhöhe realisieren können". Versuche man das im Erdgeschoss, resultiere das in langen Treppen, die Besucher zu bewältigen hätten. Stattdessen würden die Gemeindeverwaltung und die Arztpraxis ebenerdig angeordnet – "übersichtlich und leicht auffindbar".