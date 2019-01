Simmersfeld Rasanter Schluss begeistert Zuschauer

Schauplatz der Handlung des Schwanks war ein Bauernhof. Bewirtschaftet wird er vom gutmütigen Landwirt Hans und seiner dominanten Frau Kathi. Fest anpacken müssen der sensible Sohn (Tim Kübler), die naive Magd und der Wichtigtuer von Knecht. Die neugierige Nachbarin (Valerie Klumpp) will genau wissen, was sich auf dem Hof abspielt. Als Hans (Luca Krause) erfährt, dass sein Bruder Karl (Theophil Großhans) aus Amerika zu Besuch kommt, kauft die Bäuerin (Milena Pfeifle) groß ein, Zenzi (Lara Wurster) bringt das Gästezimmer auf Hochglanz, und der Knecht (Felix Roller) lernt einige Brocken Englisch. Als der unverheiratete Onkel eintrifft und erzählt, keinen Besitz mehr in Amerika zu haben und damit der Eindruck erweckt, ein Erbe sei nicht in Aussicht, verdonnert die Bäuerin den offenbar mittellosen Schlucker zur Stallarbeit. Bis "Mister Cowboy" mit der Nachricht rausrückt, dass er in Deutschland ein großes Warenhaus gekauft hat. Er ermuntert seinen Bruder, sich von der Gattin nicht mehr alles gefallen zu lassen. Der nimmt allen Mut zusammen und probt den Aufstand.