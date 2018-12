Simmersfeld Dieses Jahr gibt es zwei Vorstellungen

Simmersfeld. Zum ersten Mal wird es zwei Vorstellungen geben: am Freitag, 28. Dezember, ab 20.30 Uhr und am Samstag, 29. Dezember, ab 16 Uhr. "Damit wollen wir all jenen eine Freude machen, die abends nicht mehr so spät aus dem Haus gehen, sich die bunte Unterhaltung aber nicht entgehen lassen wollen", begründet Roland Schweizer, der künstlerischer Leiter, die zusätzliche Aufführung.

Die Show dauert rund zwei Stunden. In der Vergangenheit hat die Kultureinrichtung die Nummern selbst zusammengestellt. Das fällt diesmal weg. Der bekannte Illusionist, Zauberer und Moderator Bert Rex aus Berlin ist mit seiner Familie in ein neuerbautes Haus im Altensteiger Stadtteil Überberg umgezogen. Durch seine Gastspiele, unter anderem im Stuttgarter Friedrichsbau, beim Zeltmusikfestival in Freiburg, im Wintergarten Berlin und im Apollo Düsseldorf – bis Weihnachten tritt er in Kassel auf – kennt der 56-Jährige viele namhafte Künstler und hat sie gefragt, ob sie sich einen Auftritt in Simmersfeld vorstellen können. Zugesagt haben Green Gift aus Berlin, Roxana aus Oldenburg, Benni M. aus Hannover und Roxana Küwen. Sie reisen einen Tag vorher in Simmersfeld an und übernachten in einem Gasthaus.

Bert Rex führt durch das Programm