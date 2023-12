Silvester-Feuerwerk in Baden-Württemberg: Das sind die Wetteraussichten

Silvester-Feuerwerk in Baden-Württemberg

1 Zum Jahreswechsel erwartet der Deutsche Wetterdienst frischen Wind. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wenn zum Jahreswechsel die Feuerwerke gezündet werden, ist gute Sicht gefragt. Das Wetter spielt auch mit Blick auf die Feinstaubbelastung eine Rolle. Eine Prognose.









Fans von Feuerwerken können sich in Baden-Württemberg auf den Jahreswechsel freuen. Anders als in Bayern dürfte der für Sonntag erwartete Regen bis zur Nacht weitgehend abgezogen sein, sagte ein Fachmann des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. „Je weiter es Richtung Mitternacht geht, desto ruhiger wird es.“ Nur noch südlich der Alb könnte es vereinzelt etwas regnen.