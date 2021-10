1 Schwenningens neuer Point Guard David Cohn setzte in der Verlängerung die entscheidenden Nadelstiche. Foto: Kienzler

Was für ein Krimi am Samstagabend im RASTA Dome des Bundesliga-Absteigers! Die Schwenninger – um einen überragenden Point Guard David Cohn – setzten sich in der Verlängerung knapp durch.















ProA: RASTA Vechta – wiha Panthers Schwenningen 78:79 nach Verlängerung. Und dabei war die erste Halbzeit nicht so gelaufen, wie es sich die Schwenninger vorgestellt hatten. Der Bundesliga-Absteiger aus Vechta zeigte sich vor 2617 Zuschauern in der Offense zunächst – im Vergleich zu seinen ersten beiden Saisonniederlagen – verbessert und hatte mit Joschka Ferner und Yosh Young gute Dreierschützen. Die Panthers konnten in den ersten 20 Minuten nicht an ihre gute Offenseleistung, wie gegen Bremerhaven, anknüpfen, hatten einige Probleme mit der guten Zonenverteidigung der Hausherren. Nach dem ersten Viertel führte Vechta mit 19:13 – zur Pause mit 33:25. Was aber bei den Schwenningern immer stimmte, war auch in schwierigen Situationen die Körpersprache und die Moral.

Panthers geben Gas

Im dritten Viertel steigerten sich die Neckarstädter, scorten nun immer besser. Coach Alen Velcic fand taktisch zusammen mit seinem Team immer mehr ein griffiges Konzept gegen Vechtas Verteidigung. Die Schwenninger lagen somit vor dem Schlussabschnitt nur noch mit 42:51 hinten.

Im letzten Viertel der regulären Spielzeit verloren die Norddeutschen immer mehr den Faden, die Dreier fanden kaum noch ihr Ziel und dem Team von Trainer Derrick Allen passierten nun haarsträubende technische Fehler. Die Panthers hingegen waren nun voll da, nutzten konsequent die Pannen von RASTA und erreichten mit dem 70:70 schließlich verdient die Verlängerung. Die Panthers hatten einen zwischenzeitlichen Rückstand von 14 Punkten wettgemacht.

Cohn ein echter Leader

Und diese entwickelte sich zum Krimi. Die Panthers führten zunächst mit 74:72 – Vechta wendete das Blatt dann zum 76:74. Dann schlug Schwenningens überragender Point Guard David Cohn (23 Punkte insgesamt, 21 davon in der zweiten Halbzeit und in der Verlängerung) eiskalt zu und brachte die Gäste mit einem Korbleger und einem Freiwurf mit 77:76 in Führung (14 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung). Zwei verwandelte Freiwürfe von Yosh Young brachten die Gastgeber sieben Sekunden vor dem Ende mit 78:77 in Front. Doch dann netzte Cohn einen Korbleger – zwei Sekunden vor dem Ende – zum 79:78-Endstand für die Panthers ein.

Die Schwenninger feierten damit im dritten Saisonspiel ihren zweiten Sieg. Coach Alen Velcic lobte sein Team: "Die Jungs haben einen sehr großen Willen gezeigt, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen. Und die Mannschaft hat am Ende auch die richtigen Entscheidungen getroffen. David Cohn hat gegen Ende hin sehr viel Verantwortung übernommen, was wir aber auch von ihm erwarten."

Punkte Panthers: David Cohn (23), Raiquan Clark (18), Quattarius Wilson (14), Lennard Larysz (13), Kelvin Okundaye (3) und Grant Sitton (2).