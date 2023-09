Es wurde nur eine Person leicht verletzt, aber die Autobahn war danach lange gesperrt: Ein Sattelzug streifte am Donnerstag bei Sulz ein Auto mit Anhänger – und der Hänger geriet dadurch komplett außer Kontrolle.

Zu einem Unfall mit Personenschaden ist es am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der Autobahn A81 in Höhe der Mühlbachtalbrücke bei Sulz-Mühlheim gekommen. Weil sich ein Autoanhänger auf der Fahrbahn in Richtung Empfingen überschlug, gab es auf der Autobahn dort für mehrere Stunden kaum ein Durchkommen. Erst nach 13 Uhr konnte die Unfallstelle geräumt werden. Ein Unfallbeteiligter ist nach Angaben der Polizei leicht verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es offenbar, nachdem ein Sattelzug auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Empfingen ein Auto mit einem Anhänger überholte. Als der Fahrer des Lastwagens von der linken wieder auf die rechte Spur wechselte, wollte der Gespann-Fahrer gleichzeitig auf die linke Spur fahren. Dadurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge überschlug sich der Anhänger und blieb auf den Fahrbahnen liegen. Einer der beteiligten Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nähere Angaben konnte die Polizei noch nicht machen.

Sieben Kilometer Stau bis zur Ausfahrt Sulz

Die Autobahn war nach dem Unfall blockiert, die Polizei lenkte den Verkehr über den Standstreifen. Es bildete sich rasch ein Stau, der rund sieben Kilometer bis zur Anschlussstelle Sulz reichte. Auch nach dem Räumen der Unfallstelle verging noch einige Zeit, bis sich die Behinderung aufgelöst hatte.