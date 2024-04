1 Nicht ohne ist die die Felswand am Fischersteig in Bühlingen. Deshalb soll sie mit einem Netz gesichert werden. Foto: Alt

Der Fischersteig in Bühlingen ist gefährlich. Dort muss die Felswand gesichert werden. Löst sich dort ein Felsbrocken, sind Menschenleben in Gefahr.









„Ganz schön happig“, so schätzt Reiner Hils (SPD+FFR) die Situation am Fischersteig in Bühlingen ein. Dort, hinter den Wohnhäusern, lösen sich aus der fast schon alpinen Felswand immer wieder Gesteinsbrocken heraus – teils mit enormer Größe. Der massivste hatte – so berichtet Fachbereichsleiter Rudolf Mager – rund 5,7 Tonnen.