Sexueller Missbrauch: 150 Missbrauchsopfer bei Pfadfindern – Rangordnungen ausgenutzt

1 Laut der Studie sollen Rangordnungen und Loyalitäten besonders von jungen Menschen ausgenutzt worden sein. Foto: dpa/Lukas Barth

Bei den Pfadfindern in Deutschland soll es laut einer Studie etwa 150 Opfer von sexuellem Missbrauch gegeben haben. Die Dunkelziffer könnte noch höher sein.









Eine Studie zum sexuellen Missbrauch bei den Pfadfindern in Deutschland hat 74 Beschuldigte und 149 Betroffene von Missbrauch ermittelt. Es sei aber davon auszugehen, dass es sich bei diesen Zahlen nur um das Hellfeld handle, sagten die Macher der Studie für den Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) am Donnerstag bei der Vorstellung in München. Es sei sei von einem großen Dunkelfeld nicht bekannt gewordener Taten auszugehen.