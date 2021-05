24 Stunden einkaufen am Automat

Service in Mönchweiler

1 Christine Klausmann kann mit Martin Bülow ihren ersten Kunden am Automaten persönlich begrüßen. Foto: Hettich-Marull

Wenn überraschend Gäste kommen (was im Moment eher unwahrscheinlich ist), ein spontanes Grillen mit der Familie stattfindet – oder einfach nur entspanntes 24-Stunden-Einkaufen in guter Qualität gesucht ist: Ab sofort ist das in Mönchweiler möglich.

Mönchweiler - Auf dem Grundstück bei der katholischen Kirche an der Albert-Schweitzer-Straße hat Christine Klausmann am Freitag zum ersten Mal ihre Verkaufsautomaten befüllt.

Eier sowie Wurst- und Fleischwaren im Angebot

Nach Weilersbach ist Mönchweiler der zweite Standort der jungen Unternehmerin. Hier werden nicht nur Eier aus dem elterlichen Betrieb, sondern auch Wurst- und Fleischwaren von der Metzgerei Dorer aus Furtwangen angeboten.

Auf dem Hof Klausmann sorgen insgesamt rund 12 000 Hennen täglich für Nachschub. Mit dem Standort in Mönchweiler hatte Christine Klausmann schon länger geliebäugelt, lebt sie doch schon seit vier Jahren in der Gemeinde. Mit dem Familienbetrieb Dorer verbinde sie nach eigenen Angaben seit Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit. Von der Qualität ihrer angebotenen Produkte ist Christine Klausmann völlig überzeugt. Und auch davon, dass die Automaten in der Gemeinde Mönchweiler gut angenommen werden.

Einkauf kann bargeldlos getätigt werden

"Als die hiesige Metzgerei Binder aufgegeben wurde, war für mich die Entscheidung klar", erklärt sie. Doch eine Idee und daraus resultierende Planung sind das eine. Das andere ist die Umsetzung – und hier hat Klausmann so einige frustrierende Momente hinter sich gebracht. Nicht immer lief die Vorbereitung rund: "Die Baumaßnahmen haben sehr lange gedauert, das Zusammenspiel mit den Behörden war schwierig", erinnert sie sich zurück.

Grundstück und Bodenplatte für das Verkaufshäuschen kommen von der Gemeinde Mönchweiler, die damit die Ansiedlung unterstützt hat. Das Häuschen selbst hat ein befreundeter Schreiner gefertigt. Jetzt stehen die beiden Automaten und sind angeschlossen. Die Stromversorgung war noch einmal ein besonderer Kraftakt, der sie viel Nerven gekostet hat.

Doch jetzt ist alles gut, es kann am Klausmannschen Automat eingekauft werden. Und das funktioniert natürlich auch bargeldlos. "Das ist heute Standard – hoffentlich funktioniert alles reibungslos", hofft Klausmann. Die ersten Kunden ließen nicht lange auf sich warten – und konnten den Automaten in ihrem Beisein gleich testen. Ergebnis: Alles läuft prima.