16 Wer bin ich? Und wenn ja: Wie viele? Oscar Isaac als Moon Knight. Foto: Disney+

Eben noch sind wir mit Bob Dylans „Every Grain of Sand“ durch die ägyptische Wüste und eine schummrige Grabkammer geirrt, als plötzlich Engelbert hereinplatzt. Mit der pompösen Easy-Listening-Nummer „A Man without Love“ übertönt er Dylan. Statt zwischen Sarkophagen befinden wir uns im Schlafzimmer eines merkwürdigen Mannes, der sich an sein Bett fesselt, gerne mit Sand spielt, Angst vor dem Einschlafen hat – und nicht wirklich den Eindruck macht, Superhelden-Material zu sein.

Höllenhunde und Rachegötter

Dieser Mann heißt Steven und arbeitet im Museumsshop im British Museum in London, das gerade ägyptische Artefakte zeigt. Und es wird nicht lange dauern, bis dieser Steven (Oscar Isaac aus „Star Wars“ und „Scenes from am Marriage“) in einen erbitterten Krieg hineingerät, bei dem Höllenhunde, Rachegötter und der ziemlich unheimliche Arthur Harrow (Ethan Hawke) eine Rolle spielen. Von London geht es nach Gizeh. Und Steven wird wie Indiana Jones und Lara Croft in den Pyramiden der Pharaonen zum Grabräuber – und verwandelt sich schließlich in den Superhelden Moon Knight.

Superheld mit schizophrener Psychose

Selten war eine Superhelden-Serie so verwirrend und hat so ein bizarres Durcheinander angerichtet wie die Miniserie „Moon Knight“, die an diesem Mittwoch bei Disney+ startet. Das liegt vor allem an der seltsamen Hauptfigur. Im Marvel-Universum ist es zwar nichts Ungewöhnliches, dass die Superhelden mehrere Identitäten haben: Peter Parker ist Spider-Man, Bruce ­Banner ist Hulk, Natasha Romanoff ist Black Widow. Doch Steven verkleidet sich nicht einfach in Moon Knight, sondern ist innerlich zerrissen – was nicht nur die kuriose Musikauswahl, sondern auch die unruhige Kameraführung immer wieder unterstreicht. Steven hat das, was Psychologen eine dissoziative Störung oder schizophrene Psychose nennen: Er ist mehrere Menschen auf einmal.

Der Trailer zu „Moon Knight“

Irgendwo in seinem Ich versteckt sich nämlich auch der Elitesoldat Marc Spector, der immer dann Stevens Körper übernimmt, wenn dieser in lebensgefährliche Situationen gerät. Steven und Marc sind außerdem die Avatare des ägyptischen Mondgottes Khonshu. Angeblich. Denn vielleicht bildet sich Steven das alles auch nur ein. Vielleicht träumt er nur etwas zu lebendig. Vielleicht ist er einfach nur verrückt und redet jedes Mal, wenn er einen Spiegel entdeckt, nicht wirklich mit seinem anderen Ich Marc, sondern führt bloß Selbstgespräche.

Ähnlichkeit mit Joaquin Phoenix in „Joker“

Es wundert deshalb nicht wirklich, dass es in der vierten „Moon Knight“-Episode ein Zwischenspiel in einer Irrenanstalt gibt, in der sich Stevens Erzfeind Harrow als sein Psychiater ausgibt. Und spätestens dann fällt einem auf, dass Oscar Isaac Joaquin Phoenix in „Joker“ verblüffend ähnlich sieht.

Moon Knight. Die sechsteilige Miniserie startet an diesem Mittwoch, 30. März, bei Disney+.