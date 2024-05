1 Im früheren Canada-Haus, an das noch das Schild von damals erinnert, ist heute ein Pflegedienst untergebracht. Foto: Wendling

Vor 30 Jahren verabschiedeten sich die kanadischen Streitkräfte. Aus diesem Anlass erinnert Historiker Walter Caroli an ihre Ära in Lahr. Heute geht es um die Säulen der deutsch-kanadischen Freundschaft in der Stadt.









Der kanadische Informationsoffizier Major Ray regte im Jahr 1971 deutsch-kanadische Treffs an. Dies griff Jürgen Kull auf und warb für diese Idee. Eine erste Zusammenkunft gab es am 5. Mai 1971, zu der über 20 Personen erschienen. Die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister unter dem Namen „Deutsch-Kanadische Vereinigung, Freundschafts-Club e. V.“ erfolgte 1973 im Anschluss an die deutsch-kanadische Freundschaftswoche.