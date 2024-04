1 Die Polizei in Serbien hatte fieberhaft nach dem Kind gesucht. Foto: dpa/Darko Vojinovic

Das Mädchen, das seit anderthalb Wochen in Serbien vermisst wird, ist offenbar tot – überfahren von einem Dienstauto zweier Kommunalarbeiter. Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt. Zeitweise war der Verdacht aufgetaucht, dass das Mädchen nach Wien entführt worden sei.









Link kopiert



Ein vor anderthalb Wochen in Serbien verschwundenes einjähriges Mädchen ist nach Polizeiangaben Opfer eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht geworden. Die Ermittler nahmen zwei Verdächtige fest, denen sie die Tötung der kleinen Danka vorwerfen, wie das serbische Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Die beiden Kommunalarbeiter sollen das kleine Mädchen am 26. März - nur wenige Minuten nach seinem Verschwinden in der Nähe der ostserbischen Bergbaustadt Bor - mit ihrem Dienstauto überfahren haben. Danach sollen sie den leblosen Körper in den Kofferraum gepackt und auf eine illegale Mülldeponie geworfen haben.