"Septemb(i)erfest" in Zimmern

2 Ausgelassene Stimmung herrscht beim "Septemb(i)erfest" in Zimmern unter der Burg. Foto: Baasner

Auf ein zweitägiges, rundum gelungenes "Septemb(i)erfest" blickt der Musikverein Zimmern unter der Burg zurück. Die Gemeindehalle war an beiden Tagen gut besucht.















Zimmern u. d. B - Am Samstagabend hieß es "ozapft is". Die Gäste kamen in Dirndl und Lederhose. Die Halle war liebevoll dekoriert und glich einem Festzelt auf der "Wies’n" oder dem "Cannstatter Wasen". Für Stimmung sorgten der Musikverein aus Dotternhausen und die Stadtkapelle aus Schömberg. Die "EchtePolkaPower" (DEPP) nahm später inmitten der Halle Platz und rundete den Abend mit flotten Stücken ab. Bei Weißwurstburger, Obazda und anderem Gaumenschmaus wurden die Gäste verwöhnt.

Den Frühschoppen am Sonntag eröffnete die Gastkapelle aus Nehren. Schweinebraten, Schnitzel und ein Kuchenbüffet lockten erneut viele Gäste nach Zimmern unter der Burg.

Gegenbesuch der Narren

Der Vorsitzende Sebastian Stutz freute sich die so zahlreiche Besucher, darunter Sänger vom Liederkranz Bösingen sowie eine große Abordnung der Narrenzunft Schömberg mit Zunftmeister Bernhard Wuhrer. Die Zunft hatte im August ihre Fahnenweihe anlässlich des 100-jährigen Bestehens gefeiert und stattete nun dem Musikverein einen Gegenbesuch ab.

Applaus für Liederkranz

Das Nachmittagsprogramm gestalteten die Gastkapelle aus Thanheim, der Männergesangverein Liederkranz und die Jugendkapelle aus Zimmern unter der Burg. Besonderen Applaus für seinen Auftritt mit Sologesängen erhielt der Männergesangverein um Chorleiter Marcel Dreiling. Er nutzte die Gunst der Stunde und warb um neue Sänger. "Wir Vereine müssen uns unterstützen", fügte der Vorsitzende des Musikvereins, Sebastian Stutz, hinzu und machte auf das Schlachtfest des Liederkranzes am Sonntag, 2. Oktober, aufmerksam.

Bei dem Schätzwettbewerb zum Gewicht des Ährenkranzes siegte Agnes Effinger mit nur 576 Gramm über dem richtigen Gewicht von 45 Kilogramm.