2 Nahaufnahme: Die selbst gemachten Pralinen werden behutsam verpackt. Foto: Becker

Vor einem Jahr hat sich Marion Steiner ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. In der Hirschgasse eröffnete sie ihre eigene Konditorei. Die Pandemie macht einem das Leben allerdings alles andere als einfach, gerade, wenn man den Laden alleine schmeißt.















Horb - Am 5. Dezember besteht Marion Steiners Konditorei in der Hirschgasse genau seit einem Jahr. Eigentlich war an besagtem Tag eine Jubiläums-Party geplant. Doch Corona hatte was dagegen. Nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach, habe ihr das Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht, erzählt die 47-Jährige, während sie auf ihr erstes Geschäftsjahr zurückblickt.