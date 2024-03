Das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Laut einer Mitteilung der Polizei, die auch über das Landeskriminalamt gestreut wird, könnte sich die 16-Jährige Emily T. aus der Doppelstadt in einer hilflosen Lage befinden.

Sie habe am Sonntag, 10. März, gegen 20 Uhr „mit unbekanntem Ziel“ das Haus verlassen. Letztmalig sei sie am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr im Drogeriemarkt Müller gesehen worden. Offenbar handelt es sich dabei um die Filiale im City-Rondell in der Schwenninger Kronenstraße. Laut der Beamten hielt sie sich dort in der Zeit von 8.43 Uhr und 8.56 Uhr auf. Das haben offenbar Auswertungen der dortigen Überwachungskamera ergeben. Von da an fehlt von ihr jede Spur.

Sämtliche Hinwendungsorte seien bislang mit negativen Ergebnis von der Polizei überprüft worden. Nun sollen zwei Bilder, die die Polizei von ihr veröffentlicht hat, bei der Suche nach der Jugendlichen helfen. Die Bilder sind auf der Seite der Polizei abrufbar.

Mit Kapuzenpulli bekleidet

Laut Angaben der Polizei ist Emily T. 170 Zentimeter groß, hat blonde lange Haare und ist von normaler Statur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Cargohose, einen rosa/grauen Kapuzenpulli sowie hellblaue Schuhe. Diese Kleidung wird auch auf einem der Fahndungsbilder gezeigt.

Emily ist laut der Beamten ohne Jacke unterwegs. Auch ihr Handy, Ausweispapiere sowie Geld habe sie an der Wohnanschrift belassen.

Derzeit seien abgesehen vom Ausschauhalten im Rahmen des Streifendienstes keine größeren Suchmaßnahmen geplant, erklärte am Mittwochabend ein Polizeisprecher. Offenbar sollen am Donnerstag weitere Informationen zu dem Vermisstenfall veröffentlicht werden.

Wer hat Emily T. gesehen?

Zeugenaufruf Hinweise nimmt die Polizei Villingen-Schwenningen unter Tel. 07720/85000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.