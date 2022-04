1 Zwischen dem Aussichtsturm Himmelsglück und dem Stützenturm für die Flyline gibt es jetzt eine Verbindung. Foto: Wernecke

Weiter voran geht es mit den geplanten beiden Attraktionen in Schömberg. Im Juni sollen sie fertig sein.















Schömberg - Die Arbeiten rund um den Stahl- und Anlagenbau für die beiden Seilrutschen am Aussichtsturm Himmelsglück, "Flyline" und "Flying Fox", laufen bereits seit mehreren Tagen auf Hochtouren. Auch der kurze Wintereinbruch brachte die Baustelle nicht zum Stillstand, teilt die Schömberg Erlebnis GmbH mit. Zwischenzeitlich sind der Stützenturm der "Flyline" und die dazugehörige Abspannung fertig. Auch ein Großteil des Trägerrohrsystems ist am Himmelsglück und am Stützenturm montiert. Der Verlauf der "Flyline" wird somit nach und nach sichtbar. Auch das Ziel des "Flying Fox" kann man inzwischen bei einem Blick vom Himmelsglück zwischen den Bäumen erkennen. Das Gerüst des Zielturms im Bereich des Kurparkes steht ebenfalls.

Im Zeitplan

Die Arbeiten für die beiden Anlagen gehen noch mindestens bis Anfang Mai. Dann gilt es, die Feinheiten einzustellen und die Anlagen zu testen und zu prüfen, um später ein sicheres und eindrucksvolles Erlebnis für die Gäste zu schaffen.

"Durch die zuverlässige und kompetente Zusammenarbeit aller Beteiligten liegt der Bau gut im Zeitplan und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die am Bau beteiligt sind, bereits jetzt ganz herzlich bedanken. Zum aktuellen Zeitpunkt gehen wir nach wie vor davon aus, dass eine Eröffnung im Juni stattfinden kann", sagt Michael Wernecke, Geschäftsführer der Schömberg Erlebnis GmbH, zum aktuellen Stand. Der Bau des Lager- und Toilettengebäudes und der technischen Versorgung der Starbereiche startet nach den Osterferien ab Montag, 25. April.

Für den Zeitraum dieses Bauabschnittes muss der Turm für Besucher geschlossen werden. Diese Phase dauert voraussichtlich bis zum 6. Mai. "Wir bitten um das Verständnis der Besucher, dass der Turm hierfür aus Sicherheitsgründen leider geschlossen werden muss. Wir versuchen die Schließung aber so kurz wie möglich zu halten", verspricht Wernecke.

Beinahe geräuschlos

Die Schömberg Erlebnis GmbH errichtet bis zum Frühjahr am Aussichtsturm Himmelsglück eine "Flyline" und einen "Flying Fox", sowie ein Lagergebäude mit WC-Anlage direkt am Turm und eine Wander- und Erlebnishütte am Kurpark. Mit der "Black Forest Flyline" kann man ab Juni 2022 auf einer Länge von rund 500 Metern beinahe geräuschlos an einem Trägerrohrsystem aufgehängt vom Turm aus durch den Wald schweben.

Die Flyline erreicht dabei eine Geschwindigkeit von rund zwölf Kilometern pro Stunde. Der Flug dauert rund drei Minuten. Mit dem "Black Forest Flying Fox" fegt man auf einer Länge von etwa 600 Metern an einem Stahlseil mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde über den Wald hinweg.