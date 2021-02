Seifert gegen Stadt Balingen Balinger Bahnhofseigentümer plant Unterkellerung

Lesen Sie auch: Peter Seifert erhält gleich zwei kräftige "Watschn"

Seifert kann es, das merkt man im Gespräch, kaum abwarten, endlich loszulegen mit der Buddelei in der Wartehalle. Gegraben werden muss dort kräftig: Noch sitzt die Bodenplatte auf dem Erdreich auf, die neue soll den neuen Kellerraum überdachen. Anfang November hat Seifert den Bauantrag bei der Stadtverwaltung eingereicht – und klagt nun, dass es damit anscheinend nicht vorangehe. Dass sein Vorhaben angesichts der besonderen Umstände und der Bedeutung des Bahnhofsgebäudes nicht schneller bearbeitet werde, dass keine Ausnahmen gemacht würden – die seiner Meinung durchaus möglich wären.

"Kurzer Dienstweg"

Als unverständlich bewertet Seifert etwa den Umstand, dass zu seinem Vorhaben das übliche Anhörungsverfahren durchgeführt werde. Dieses könnte man, sagt er, "auf dem kurzen Dienstweg unkompliziert klären" und so erheblich abkürzen. Auch auf die Prüfstatik will er nicht warten: Er könne doch schon einmal den Bagger in der Wartehalle anrollen und den neuen Kellerraum ausbuddeln lassen. Wie genau die neue Bodenplatte ausgeführt werden müsse, dazu könne der Statiker auch noch in einigen Wochen die Berechnungen vorlegen, wenn deren Einbau tatsächlich an der Reihe sei. Es spreche nichts dagegen, so Seifert, dass er jetzt schon loslege.

Oh doch, sagt dagegen Baudezernent Michael Wagner. Und zwar vor allem eines: geltendes Recht. Zum einen sei die Anhörung der Fachbehörden im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens gesetzlich vorgegeben, davon könne man nicht mal eben so nach Lust und Laune abweichen. Und man halte sich auch nicht deshalb daran, um Seifert zu ärgern. Grundsätzlich wisse man um die Bedeutung und die besonderen Umstände des Vorhaben und sei bemüht, schnell zu einer Ergebnis zu kommen.

Allerdings, so Wagner, habe das Balinger Bauamt dies nicht selbst in der Hand: Weil der Bahnhof unter Denkmalschutz steht, sei zu den Keller- und den Aufzugplänen eine Stellungnahme der Denkmalschutzbehörde notwendig. Man habe die Tübinger in der Angelegenheit schon mehrfach angeschrieben und erst dieser Tage erneut ein Schreiben mit der "dringenden Bitte" um Stellungnahme verschickt. Im übrigen erinnert Wagner daran, dass, wenn Seifert ohne die Tübinger Genehmigung loslege, diesem Geld flötengehe: Die denkmalrechtliche Abschreibemöglichkeit entfalle.

"Himmelfahrtskommando"

Völlig anders als Seifert wertet Wagner derweil die Frage der Prüfstatik für die geplante Unterkellerung: Bevor diese nicht vorliege, dürfe nicht gegraben werden. Die Herstellung des Kellers sei ein gravierender Eingriff in die Sub­stanz und in tragende Teile bis hinunter zum Fundament des Bahnhofsgebäudes. Dazu müsse man Experten hören, schließlich müsse das Gebäude sicher stehen. Alles andere, vor allem: ohne diese Expertise loszubuddeln, wäre, so Wagner, ein "Himmelfahrtskommando".

Auch Seiferts Befürchtung, die Vorplatzbaustelle werde sein Vorhaben behindern, teilt Wagner nicht: Von März an stünden zunächst Straßenbau- und Kanalarbeiten an. Deswegen werde der Verkehr zwar über den Vorplatz umgeleitet, aber weit genug entfernt vom Bahnhofsgebäude. Platz für die Seifert’schen Bagger sei dort allemal.