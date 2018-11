Seewald "Kächeles" bei den Sportfreunden

Dabei sei die männliche Lebenseinstellung getragen durch die unerschütterliche Überzeugung, dass ein "Floischkäs" und ein Weizenbier für den Schwaben mindestens genauso gesund sind wie Grünkernbratlinge, fettfreier Magerquark und ungesüßter Früchtetee. Kurz: Im zwölften Bühnenprogramm zelebrierten die "Kächeles" den zwischenehelichen Wahnsinn einer schwäbischen Ehe.

Einlass am Samstag, 12. Januar, ist um 18.30 Uhr, los geht das Programm um 20 Uhr. Es wird bewirtetet.

Am Tag darauf, am 13. Januar, steht dann der Schnitzelsonntag an. Ab 11.30 Uhr gibt es im Bürgerhaus verschiedene Arten von Schnitzel mit Pommes oder Spätzle und Salate. Anschließend werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Tickets: Karten für den Auftritt der "Kächeles" am Samstag, 13. Januar, gib es bei Uwe Funk unter Telefon 07448/ 913 48 22 oder per E-Mail an uwe.funk@sf-goettelfingen.de sowie bei Andrea Wolber, Telefon 07448/381.