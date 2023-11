Sechsspuriger Ausbau der A8: A8 bei Pforzheim Anfang Dezember voll gesperrt

2 Wegen Bauarbeiten wird die A8 bei Pforzheim für drei Tage voll gesperrt. Foto: Autobahn GmbH Niederlassung Südwest

Die Autobahn A8 bei Pforzheim wird für drei Tage voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten rund um die Enztalquerung. Warum Sie sich in dieser Zeit nicht auf Ihr Navi verlassen sollten.









Die Autobahn A8 wird zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord wegen zeitgleicher Baumaßnahmen in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 1. Dezember, gegen 20 Uhr und wird am Montag, 4. Dezember, gegen 5 Uhr wieder aufgehoben.