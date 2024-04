Neue Sommer-Lounge öffnet in der Innenstadt

In der Villinger Innenstadt darf man sich über ein neues gastronomisches Angebot freuen: Am Freitag eröffnet mit dem „Seazon“ eine Sommer-Lounge. Damit wird ein ehemals beliebter Biergarten wiederbelebt.









Es war einer der wenigen Biergärten in der Stadt, bevor Raupen den Betrieb unmöglich machten: Die Rede ist von der Fläche vor dem Zeughaus am Oberen Tor, die zum Restaurant El Greco – Ratskeller gehört. Genau dort öffnet am kommenden Freitag eine Terrasse mit Lounge und Bar-Betrieb.