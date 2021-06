1 Wer in St. Georgen schwimmen lernen will, braucht derzeit Geduld. (Symbolfoto) Foto: © Image’in – stock.adobe.com

Wer in St. Georgen schwimmen lernen will, braucht derzeit Geduld. Denn obwohl zusätzliche Schwimmkurse bereits in Planung sind, wird es für die DLRG-Ortsgruppe und die Stadt ein hartes Stück Arbeit, den Corona-Rückstand aufzuholen.

St. Georgen - Direkt losgehen kann es an diesem Dienstag in Sachen Schwimmkurse noch nicht, berichtet Julia Merkle von der Stadtverwaltung –­ obwohl der Bedarf durchaus vorhanden wäre. Die Warteliste für die städtischen Schwimmkurse ist in den vergangenen Monaten gewachsen und gewachsen. Mittlerweile umfasst sie rund 100 Kinder. Hinzu kommen noch diejenigen, die im Herbst einen Schwimmkurs im St. Georgener Hallenbad angefangen haben, diesen aber wegen der Schließung nicht mit dem Seepferdchen abschließen konnten. Diese Kinder sollen nun als erstes an die Reihe kommen, betont Merkle.

