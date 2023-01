1 Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Höfen und Neuenbürg stießen zwei Fahrzeuge am Dienstagnachmittag frontal zusammen. Foto: Schleeh

Höfen/Neuenbürg - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße B 294 zwischen Neuenbürg und Höfen, kurz nach der Grenze zum Kreis Calw.

Bei Redaktionsschluss war der Polizeieinsatz noch nicht beendet und mehrere Streifenbesatzungen vor Ort – einerseits direkt an der Unfallstelle, andererseits, um die Strecke weiträumig abzusperren.

Sicher war zu diesem Zeitpunkt, dass bei dem Unfall zwei Fahrzeuge frontal zusammen stießen. Mindestens eine Person sei dabei verletzt worden, möglicherweise auch schwer. Diese Angaben hätten allerdings noch nicht verifiziert werden können, teilte Frank Weber von der Pressestelle des Polizeipräsidiums im Gespräch mit unserer Redaktion mit.

B294 über Stunden gesperrt

Genauere Angaben zum Unfallhergang, zur Anzahl der Verletzten und zur Dauer der Sperrung konnte er bis Redaktionsschluss ebenfalls noch nicht machen.

Vor Ort war zu hören, dass der Unfallverursacher möglicherweise unterzuckert gewesen sei. Durch diesen medizinischen Vorfall sei er dann auf die Gegenfahrbahn gekommen und so mit dem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Durch den Unfall war die B 294 stundenlang gesperrt. In beide Fahrtrichtungen bildete sich ein langer Rückstau, bis über Höfen hinaus und weit in Richtung Neuenbürg.