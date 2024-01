Ein spektakulärer Unfall mit schwerwiegenden Folgen hat sich am Sonntagnachmittag mitten in der Ortsmitte des Königsfelder Ortsteils Buchenberg ereignet.

Gegen 14 Uhr durchbrach der Fahrer eines BMW zunächst die Holzfassade eines Anbaus und landete anschließend in dem Verschlag. Dabei wurde aus einer angrenzenden Gebäudefassade eine Mauer eingerissen. Die beiden Fahrzeuginsassen, darunter der 60-jährige Fahrer, wurden dabei leicht verletzt.

Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen. Durch die Wucht des von der Straße „Im Dörfle“ abgekommenen Fahrzeugs wurde eine Wand in der angrenzenden Garage so schwer beschädigt, dass sie einstürzte. Dadurch wurden Teile des Gebäudes instabil.

Umfangreiche Abstützmaßnahmen

Mitarbeiter eines Handwerkunternehmens haben umfangreiche Abstützmaßnahmen getroffen. Ein Statiker eilte zudem am Nachmittag vor Ort, um zu beurteilen, inwieweit das Gebäude weiter gesichert werden muss. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort.