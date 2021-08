Mountainbiker landet ungebremst in Böschung

1 Der Mountainbiker stürzte bei seiner Fahrt schwer. (Symbolfoto) Foto: dpa

In der Staigstraße in Öfingen ist am Mittwochabend ein Fahrradfahrer schwer gestürzt.

Bad Dürrheim-Öfingen - Der 28-Jährige fuhr laut Mitteilung der Polizei gegen 18 Uhr mit einem Freund von der Ortsmitte aus in Richtung Biesingen. In einer Rechtskurve verlor der Mountainbiker die Kontrolle über sein Rad und fuhr offenbar nahezu ungebremst in die Böschung.

Der Biker zog sich bei dem Unfall Schulter- und Nackenverletzungen zu, weswegen der Rettungsdienst ihn in eine Klinik brachte. Ein Notarzt kam ebenfalls an die Unfallstelle und untersuchte den Verletzten.