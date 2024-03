34-Jähriger stürzt vier Meter in die Tiefe

Schwerer Arbeitsunfall in Hirrlingen

1 Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Hirrlingenvier Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden.









Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte der 34 Jahre alte Arbeiter aus Unachtsamkeit am Samstagnachmittag von einem Holzbalken, als er in einer Firmenhalle einen Zwischenboden errichten wollte.