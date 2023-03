1 Ein Wild Wings Tattoo ziert die Wade von Henry. Foto: Davydenko

Wie sehr kann Fan-Liebe unter die Haut gehen? Für Michael Henry aus Niedereschach ziemlich – so ließ er sich ein ungewöhnliches Tattoo-Stechen. Was sagen Tätowierer zu solchen Ideen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Er habe sich das Motiv schon lange stechen wollen, gibt er zu. Doch die Idee fasste nie so richtig Fuß, bis er bei einem Gewinnspiel mitmachte. »Wo und wer sind die Superfans hier in der Region und was würdet ihr für das Fanpaket tun?« So lautete das Motto des Gewinnspiels vom Radiosender Antenne 1.