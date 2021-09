Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Marvin Cüpper soll starker Back-up werden Sehr große Hoffnungen der Schwenninger WILD WINGS ruhen in der neuen Runde wieder auf den Schultern ihrer Nummer 1, Joacim Eriksson. Der Schwede zählte im vergangenen Jahr in seiner ersten DEL-Saison zu den besten Goalies in der Liga. Es war nicht überraschend, dass der 31-Jährige schließlich in diesem Frühjahr zum DEL-Torhüter der Saison 2020/21 gewählt wurde.