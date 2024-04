1 Das Auto ist nur noch ein zerbeulter Klumpen Blech. Es stand auf einem Bahnübergang als ein Zug der Schwarzwaldbahn diesen überquerte. Nun muss sich die Fahrerin des Wagens vor Gericht verantworten. (Archivfoto) Foto: Roland Sprich

Nur noch Schrott war das Auto, das Ende vergangenen Jahres, kurz vor Weihnachten, auf einem Bahnübergang nahe St. Georgen von einem Zug der Schwarzwaldbahn erfasst wurde. Nun hat der Unfall für die Fahrerin des Wagens ein gerichtliches Nachspiel.









Ohrenbetäubend muss der Zusammenprall am Abend des 23. Dezembers 2023 gegen 18 Uhr gewesen sein, als ein Zug der Schwarzwaldbahn in einen VW Polo knallte. Dieser war in der Nähe von St. Georgen auf einem Bahnübergang gestanden. Der Regionalzug schleifte den Wagen noch etwa 80 Meter mit, bevor er zum Stehen kam.