6 Sie starteten im Halbmarathon – bei Kaiserwetter. Foto: Fotos: Limberger

Kaiserwetter herrschte bei der 53. Auflage des Schwarzwald-Marathons am Wochenende in Bräunlingen: Die Verantwortlichen der LSG mit ihrem Chef Frank Kliche freuten sich nicht nur über das tolle Laufwetter, sondern auch die sehr gelungene Sportveranstaltung.















Bräunlingen - Die 3G-Regel hielt die vielen Helfer der Veranstaltung zu Beginn auf Trab; an zwei Zugangsstellen mit mehreren Eingangskontrollen kamen sowohl Besucher als auch alle Läufer auf das weitläufige Areal des Sporthallengeländes; hinter der Sporthalle trafen sich die Läufer vor und nach der Veranstaltung, in der Halle konnte man sich noch nachmelden, gegenüber wurden die Läufersocken ausgegeben.

Das relativ späte Ankommen vieler Läufer am Sonntag brachte zwar eine Verzögerung der Starts um etwa 20 Minuten, dies tat aber der guten Stimmung keinen Abbruch. Jeder freute sich, aktiv dabeisein zu können und genoss den Applaus der Besucher, die im Start- und Zielbereich die Laufwilligen anfeuerten und sich mit allen freuten, die das Laufangebot angenommen hatten.

So gab es eine stolze Zahl von 1830 Läufern an den beiden Renntagen – am Samstag im Zehn-Kilometer-Lauf und der anschließenden gleichen Strecke für die Walker; am Sonntag für die Marathonläufer ab 9.20 Uhr, dann starteten fast 1000 Läufer im Halbmarathon und den Abschluss bildete der erstmals durchgeführte Fünf-Kilometer-Lauf.

Somit wurde die Vorbereitungszeit der LSG bestens belohnt mit guten Läuferzahlen, und die Teilnehmernamen waren 16 verschiedenen Ländern zuzuordnen.

Läufer sind in Form

Der Löwenanteil lag bei den Teilnehmern aus Deutschland, die Bräunlinger Veranstaltung durfte von etlichen ausgefallenen Läufen in anderen Bundesländern profiitieren und viele Erstläufer begrüßen. Mit von der Partie waren auch Sieger sowie Zweit- und Drittplatzierte der Vorjahre, die sich in toller Form präsentierten: Steffi Doll war unangefochtene Siegerin im Marathon und lag mit ihren 2:49:50 Stunden nur 17 Minuten hinter dem Sieger bei den Herren, Fritz Koch, der eine tolle Zeit von 2:32:04 präsentierte.

Bürgermeister Micha Bächle durfte den Startschuss für die drei Läufe am Sonntag abgeben und auch die Sieger des Halbmarathons begrüßen, Andrea Rothmund vom TV Rielasingen bei der Damen in einer Zeit von 1:28:12 und bei den Herren David Jansen vom Heinrich-Suso-Gymnasium Konstanz in einer tollen Laufzeit von 1:14:41.

Als neue Zeitnehmerfirma überzeugte race/result Timing BW GmbH aus Böblingen, auf die webbasierte Arbeit der beiden Zeitnehmer konnten alle Beteiligten jederzeit im Internet zugreifen, schnellstmöglich erhielten alle neben der Medaille im Zielbereich auch die gerade gelaufene persönliche Zeit. Ein toller Zugewinn für die Veranstaltung, die sich wie immer professionell und routiniert um das Laufgeschehen im Vorfeld, an den Lauftagen und der kompletten Abwicklung an den beiden Lauftagen zeigte. Eine große Helfermannschaft, die große Unterstützung durch die Stadt Bräunlingen und das riesige Engagement der LSG hatten für ein schönes Laufwochenende gesorgt.

Frank Kliche zeigte sich am Sonntagabend hochzufrieden, sehr stolz auf seine Helfer und dankbar für die Hilfe der Stadt und der Sponsoren. Auch von den Läufern gab es viel Lob für die "Corona-Variante" in 2021.