Schwarzwald-Fotografie 29-Jähriger entdeckt während Corona-Krise neues Hobby

Die Bilder veröffentliche Jentsch bislang lediglich über soziale Netzwerke - in verschiedenen Facebook-Gruppen und auf Instagram. Dafür bekam er viel Komplimente.

Was der Badener am Schwarzwald liebt

Und wo fotografiert er am liebsten? Im Schwarzwald. Der besondere Reiz sei für ihn vor allem jetzt im Winter der Schnee, der die Region in ein magisches Winterwunderland verwandele. Seine Lieblingsmotive seien dabei Aussichtspunkte, Wälder oder auch Täler. Dem Zufall überlässt der Hobbyfotograf jedoch nichts: "Ich plane vorher genau, wo es hingehen soll." Wenn dann jedoch die Aussicht schlecht sei oder das Motiv weniger spektakulär als erwartet, erkunde er ganz spontan die Umgebung. Er sei erst in dieser Woche auf dem Schauinsland gewesen - doch aufgrund des Nebels ging es dann von dort eben in die Ravennaschlucht.

Hat er sein Wunschmotiv gefunden, geht es an's Fotografieren. Doch was macht ein gutes Bild aus? "Es muss mich unbearbeitet schon total ansprechen!" Dabei entscheide er ganz spontan: "Wenn ich das Bild gemacht habe, sehe ich einfach, ob es mir gefällt oder nicht." Er achte besonders auf die Belichtung - ist das Bild vielleicht etwas zu dunkel oder gibt es unschöne Schatten? Und auf den Gesamteindruck, das Flair des Bildes. So würden nach einer Tour mit unzähligen Aufnahmen maximal 20 gute Bilder übrig bleiben.

In der Fotografie findet der 29-Jährige, der hauptberuflich im Pflegesektor arbeitet, einen Ausgleich zum Berufsalltag. In puncto Arbeitszeiten blickt er zum Teil sehnsüchtig auf andere Berufe. Etwa als am letzten Wochenende bei Sonnenschein hunderte Menschen draußen unterwegs waren, da musste Jentsch arbeiten - und die Kamera somit eingepackt bleiben.