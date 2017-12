Schwarzwald-Baar-Kreis Weiße Weihnachten? Es bleibt winterlich

Schwarzwald-Baar-Kreis - Wie wird das Wetter an Weihnachten? Der Deutsche Wetterdienst will sich erst nächste Woche dazu äußern. "Alles andere wäre Kaffeesatzleserei", so ein Mitarbeiter. In den nächsten Tagen müssen Autofahrer unterdessen mit Straßenglätte rechnen.