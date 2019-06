Schwarzwald-Baar-Kreis Temperaturen lassen Ozon-Werte steigen

"Diese Woche wird nicht viel passieren", meint Erkert. Bei 139 Mikrogramm pro Kubikmeter lag der Wert, den die Meßstation am Unteren Dammweg in Villingen-Schwenningen am Dienstag gegen 15 Uhr anzeigte.

Die Alarmschwelle liegt bei 240 Mikrogramm pro Kubikmeter (Ein-Stundenmittelwert). Ist dieser erreicht, gilt für alle Bürger die Empfehlung, auf sportliche Aktivitäten im Freien zu verzichten. "Ich glaube nicht, dass wir heute über 180 kommen", sagte Erkert am Dienstag. Schon gar nicht in Villingen-Schwenningen. Höhere Werte werden erfahrungsgemäß vor allem in der Rheinebene und dem Mannheimer Raum gemessen. Eine Rolle spielt auch der Wind. Die höchsten Ozonwerte werden am Nachmittag und am Abend gemessen, denn Ozon braucht Licht, um sich zu bilden. Die höchsten Ozonwerte gab es am Dienstag unter anderem in Eggenstein bei Karlsruhe, Heilbronn und im Mannheimer Raum. Paradoxerweise sind die Ozonwerte in ländlichen Regionen manchmal höher als in Ballungsgebieten.

Denn Ozon reagiert mit Stickstoffoxid in den Autoabgasen und wird dadurch schneller abgebaut. Ozonempfindlichen Personen wird empfohlen, ungewohnte körperliche Anstrengungen und besondere sportliche Ausdauerleistungen im Freien zu zu vermeiden.