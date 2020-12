Schwarzwald-Baar-Kreis Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 200er-Wert

Am zweiten Weihnachtsfeiertag meldete die Behörde 48 neue Fälle sowie einen weiteren Todesfall – die Zahl der an oder mit dem Virus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen erreichte damit die 100er-Marke. Gleichzeitig galten am Samstag aber auch 75 Personen zusätzlich als wieder genesen – 3829 Personen zählen zwischenzeitlich in der Region zu diesem Kreis. Aktiv infiziert sind derzeit laut Gesundheitsamt 546 Personen (-28 zum Vortag).

Auslastung der Intensivbetten entspannt sich

Am Sonntag flossen lediglich 14 neue Fälle in die regionale Statistik ein, womit die Gesamtzahl auf 4489 bekannt gewordene Coronafälle gestiegen ist. 3911 Personen gehlten als genesen (+82 zum Vortag), die Zahl der Todesopfer blieb stabil bei 100. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 478 Personen (- 68 Fälle zum Vortag).

Am Schwarzwald-Baar-Klinikum hat sich die Lage bezüglich der Auslastung der Intensivbetten zuletzt leicht entspannt. Auf der Intensivstation dort werden aktuell 15 Coronapatienten behandelt, sie belegen somit 27,78 PRozent der insgesamt 54 verfügbaren Intensivbetten, zwölf dieser Betten sind noch frei. Zwei Coronapatienten müssen aktuell invasiv beatmet werden (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Sonntag, 10 Uhr).

Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region gab das Landesgesundheitsamt zuletzt mit 197,2 an.

Gängige Anlaufstellen sind am Montag wieder geöffnet

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Ebenfalls wieder erreichbar sind am Montag von 8 bis 11.30 und 14 bis 16 Uhr die Hotlines des Gesundheitsamtes des Schwarzwald-Baar-Kreises: die Corona-Hotlines (Gesundheit: Telefon 07721/9 13 71 90; Corona-Verordnung: Telefon 07721/9 13 76 70; Reiserückkehr: Telefon 07721/ 9 13 76 79).