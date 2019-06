Schwarzwald-Baar-Kreis Schmerzambulanz am Schwarzwald-Baar-Klinikum ist geschlossen

"Hat man den Fuß erstmal in der Tür, geht es in den Sprechstunden, vorausgesetzt die Krankheit ist bereits diagnostiert, um die Erstellung eines Therapieplans", schildert die junge Frau. Neben Medikamenten werde gemeinsam überlegt, welche Möglichkeiten es noch gebe, "um das Leiden erträglicher zu machen". Das kann von Sport bis hin zur begleitenden Psychotherapie gehen. In regelmäßigen Treffen, "bei mir waren es alle vier bis sechs Wochen", werde dann über mögliche Erfolge und Misserfolge des Konzepts gesprochen. Viel wichtiger aber: "Dass ich eine Ansprechpartnerin hatte, an die ich mich wenden konnte – auch außerhalb der Sprechstunde durfte ich mich telefonisch melden, wenn die Schmerzen unerträglich wurden und tagelang anhielten." Kurzum: Die Ärztin war vor allem eine moralische Unterstützung, die Sicherheit gab. Und jetzt?

"Ich fühle mich im Stich gelassen!"

Alles auf Anfang. "Ich muss wieder vorne anfangen! Nicht nur einen neuen Arzt finden, sondern auch meine ganze Krankheitsgeschichte wieder von vorne erzählen et cetera." Auch, Vertrauen in einen neuen Ansprechpartner zu fassen, ist nicht immer einfach. "Man fühlt sich hin und her geschoben", sagt die heute 30-Jährige und fügt nach kurzer Pause leise hinzu: "Ich fühle mich im Stich gelassen."

Wie ihr ergeht es vielen Patienten, die an chronischen Schmerzen leiden – also Schmerzen, die seit mindestens drei Monaten bestehen. "Momentan werden die davon betroffenen Patienten deshalb gebeten, Kontakt zu anderen niedergelassenen Schmerztherapeuten aufzunehmen", erklärt Sandra Adams. Personelle Veränderungen hätten den Ausschlag für die Schließung der Schmerzambulanz gegeben. Das Aufgabengebiet der bisher zuständigen Ärztin habe sich innerhalb des Klinikums geändert. "Die als ›Schmerzambulanz‹ bezeichnete persönliche Ermächtigung" habe die Ärztin zurückgegeben, so Adams und weiter: "Sie wird sich stattdessen stärker als bisher in der speziellen ambulanten Palliativversorgung engagieren." Nach Informationen unserer Zeitung war Inken Pirlich zuletzt leitende Ärztin der Schmerzambulanz am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Die Ambulanz habe "nur sehr wenige Stunden in der Woche umfasst", so Adams, behandelt worden seien vier Patienten wöchentlich, etwa 160 Patienten jährlich, "schwerpunktmäßig Patienten aus dem Bereich der Neurochirurgie".

Patientin rechnet mit langer Wartezeit

Wie schwer die Situation für diese Betroffenen ist, und wie groß die Hürde nun sein kann, wird aus den Schilderungen der Patientin im Gespräch deutlich, denn: Schmerzambulanzen gibt es nicht wie Sand am Meer. "Ich rechne nicht damit, vor sechs Monaten Wartezeit einen Termin in der Nähe zu bekommen", sagt die Kassenpatientin. Wie alle anderen Ärzte, so seien auch die meisten Schmerztherapeuten "heillos überlaufen". Bis diese Hürde genommen ist, werde sie wohl erst einmal zur Schmerzambulanz nach Tübingen fahren müssen, wo sie vor vielen Jahren einmal Patientin war.

Gering ist ihre Hoffnung, die vage Äußerung der Kliniksprecherin möge sich in die Realität verkehren: "Eventuell bieten wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder eine Schmerzambulanz an, allerdings ist das momentan noch offen", sagt diese.