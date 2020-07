Schwarzwald-Baar-Kreis Regeln für Reisende und Rückkehrer

Für geplante Reisen gilt

Wer zwingend ins Ausland reisen muss, sollte sich unbedingt vorab informieren, ob wegen der Ausbreitung des Coronavirus Einreisesperren oder Sonderkontrollen für das Reiseziel gelten. Informationen hierzu gibt das Auswärtige Amt unter www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762.

Für Rückkehrer gilt

Personen, die aus einem Risikogebiet nach Baden-Württemberg einreisen, haben sich bei der zuständigen Ortspolizeibehörde – also den jeweiligen Gemeinden am Wohnort – unverzüglich zu melden und sich in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben. Dies wurde in der Corona-Verordnung für Ein- und Rückreisende erlassen. Die Verordnung ist hier zu lesen: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200629_SM_CoronaVO_Einreise-Quarantaene_konsolidiert.pdf.

Wo das Risiko besteht

Die Risikogebiete sind hier definiert: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/verordnungen/risikogebiete/

Weitere aktuell wichtige Informationen gibt es beim Robert Koch-Institut auf dessen Internetseite unter www.rki.de.

Weitere Informationen: Infos gibt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis unter www.lrasbk.de.