Schwarzwald-Baar-Kreis Polizei gibt Ratschläge für Silvester

Die Silvesterfeierlichkeiten sind vielerorts ein lang ersehntes Event, welches mit pompösen Farbexplosionen am Himmel zelebriert wird. Fleißig wird sich daher im Voraus mit diversen Feuerwerksraketen, Böllern und Co. eingedeckt, damit das Neujahr gebührend begrüßt werden kann: So formuliert es das Polizeipräsidium Tuttlingen in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig weisen die Ordnungshüter darauf hin, dass Vorsicht geboten ist. Denn bei unsachgemäßem Gebrauch lauerten viele Gefahren.

An bislang jedem Jahreswechsel erleiden unzählige Menschen durch falsche Handhabung schwere Verletzungen. Verbrennungen, Lungenschäden, Augenverletzungen oder sogar der Verlust von Gliedmaßen können die schlimmen Folgen sein, heißt es weiter. Auch hohe Sachschäden sind immer wieder zu beklagen. Daher empfiehlt es sich, lediglich Silvesterknaller aus dem regulären Einzelhandel zu kaufen. Diese sind zugelassen, geprüft und sind, bei Anwendung nach Gebrauchsanweisung, in jedem Fall sicher. In Deutschland verbotene oder gar selbst gebastelte "Böller" sollten unter keinen Umständen gezündet werden. Zum einen macht man sich damit strafbar nach dem Sprengstoffgesetz, informiert die Polizei. Zum andern sind die selbst hergestellten, unkontrollierbaren Feuerwerkskörper auch höchst gefährlich und können unter Umständen bei schon geringer thermischer oder mechanischer Einwirkung explodieren.

Neben dem Feuerwerk wird zu Silvester auch der ein oder andere Sektkorken knallen. Daher werden sich die Polizisten des Präsidiums Tuttlingen verstärkt mit Delikten, die in Verbindung mit erhöhtem Alkoholkonsum stehen, auseinandersetzen müssen. Gewaltbereitschaft und Aggressionshandlungen steigen in alkoholisiertem Zustand, heißt es weiter.