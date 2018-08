Schwarzwald-Baar-Kreis Immobilienpreise steigen gewaltig

1986 gab es laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg insgesamt 36 148 Wohnungen im Kreis. 2017 waren es schon 10 000 mehr, nämlich 46.033. Noch deutlicher gestiegen ist im gleichen Zeitraum der Bestand an Wohngebäuden mit drei oder mehr Wohnungen: Von 6782 auf 8767. Die Wohnungen in diesen Gebäuden wurden auch mehr, aber nicht im gleichen Verhältnis. 37.565 Wohnungen waren es 1986 und 49.330 im Jahr 2017.

Allerdings hat sich die Zählweise auch verändert. 1986 waren Wohnheime noch nicht erfasst, erst seit 2010 sind diese mit im Gebäudebestand, den das Statistische Landesamt ermittelt hat. Nur bis 2009 wurden Wochenend- und Ferienhäuser mit 50 und mehr Quadratmetern Wohnfläche mitgezählt. Die Anzahl der Gebäude mit nur einer Wohnung hat sich seit 1986 erhöht: Von 19 349 auf 25 977 im Jahr 2017. Im Vergleich dazu unwesentlich gestiegen ist im gleichen Zeitraum der Bestand an Gebäuden mit zwei Wohnungen, nämlich von 10 017 auf 11 219.

Allerdings waren es in den Jahren 2007 bis 2009 vorübergehend mehr Gebäude mit Zwei-Zimmer-Wohnungen: 12.429 im Jahr 2009. Wie viele Personen leben in den Wohnungen? Die Statistik hat die gesamte Region erfasst, zu der auch die Kreise Rottweil und Tuttlingen gehören. 2016 gab es in der Region 15,6 Prozent Haushalte mit vier oder mehr Personen, geringfügig mehr als im Landesdurchschnitt (15,4). Mehrpersonenhaushalte mit zwei Personen waren es 32,9 Prozent (Landesdurchschnitt 33 Prozent). 12,4 Prozent waren Mehrpersonenhaushalte mit drei Personen (Landesdurchschnitt 12,7 Prozent). In Bezug auf Singlehaushalte bewegte sich die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 2016 mit 39 Prozent so ungefähr im Landesdurchschnitt (38,9), was für eine ländliche Region beachtlich scheint. Denn immerhin liegt die Quote in der Region Stuttgart (einschließlich Stadtkreis Stuttgart) genauso hoch.