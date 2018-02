Schwarzwald-Baar-Kreis Im Kokain-Prozess scheint Deal möglich

Die Verwandten mehrerer Opfer haben Rechtsanwälte mit der Nebenklage beauftragt. Eine Gruppe der Nebenkläger kommt aus Berlin und eine weitere sind Anwälte mit türkischem oder kurdischem Hintergrund. "Der Bundesanwalt hat für Zschäpe lebenslänglich beantragt wegen besonderer Schwere der Schuld", sagt Behnke zur Frage, welches Urteil zu erwarten sei. Der Prozess habe die Forderung nach einer den Ländern übergeordneten Polizeibehörde erstmals aufgeworfen, denn die Morde an ausländischen Mitbürgern geschahen in verschiedenen Bundesländern, unter anderem in Hamburg, Bayern oder Baden-Württemberg. Zuerst war kein Zusammenhang erkennbar, erst, als in Heilbronn nach einem Polizistenmord die ausfahrenden Autos registriert wurden, fiel ein Wohnwagen mit Zwickauer Kennzeichen auf. dieser gehörte den mutmaßlichen Tätern Mundlos und Böhnhardt, die sich später gegenseitig erschossen und den Wohnwagen anzündeten. Beate Zschäpe soll mit ihnen in einer symbiotischen Beziehung gelebt haben. Bernd Behnke, der vor seiner Berufskarriere als Anwalt einen Gesellenbrief in einem handwerklichen Beruf erwarb, war in Verwaltungen und für Bundessportverbände tätig , bevor er das erste und zweite Staatsexamen als Jurist ablegte. Er erwarb sich einen Ruf als Strafverteidiger, wurde bundesweit nachgefragt.

Warum verteidigt man einen Straftäter? Ein Arzt, so kontert Behnke, könne ja auch die Behandlung eines Patienten nicht ablehnen, wenn sie notwendig sei. Dem Verteidiger komme für seinen Mandanten eine Dolmetscherrolle vor Gericht zu. Aber selbstverständlich habe er auch schon Mandanten abgelehnt. "Es stört mich nicht, wenn ich angelogen werde. Aber ich mag es nicht, wenn ich hintergangen werde", sagt er. Dass es einen besonderen Reiz habe, einen Fall als Strafverteidiger zu übernehmen, verneint der Rechtsanwalt. "Ich helfe den Leuten im Rahmen der Gesetze", schildert er seine Motivation. Behnke, der auch Sozialwissenschaftler mit Magisterabschluss ist, studierte in Gießen Jura und profilierte sich als Strafvollzugsspezialist in Gießen.

Der Kokainprozess, der wegen der Menge Schlagzeilen macht, mehr als 50 Kilo Kokain wurden, so lautet der Vorwurf an die Drogendealerbande, nach Deutschland gebracht, könnte laut Bernd Behnke am Freitag in Konstanz eine Wende erleben. Behnke verteidigt einen der Angeklagten. Die meisten wollten für einen Strafnachlass von 30 Prozent ein Geständnis machen, sagt der Anwalt.