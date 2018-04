Schwarzwald-Baar-Kreis eCall: Wenn das Auto den Notruf absetzt

Auch die Integrierte Leitstelle Schwarzwald-Baar-Kreis kann inzwischen eCalls entgegennehmen. Bislang kam die neue Technologie jedoch noch nicht zum Einsatz, berichtet Leitstellen-Leiter Dirk Sauter. Man habe einen solchen Notruf lediglich mit einem Testgerät simuliert.

Der Leiter sieht die eCalls grundsätzlich positiv, sagt aber auch: „Natürlich gibt es da auch Fehlalarme.“ Sauter gibt ein Beispiel: Wenn jemand auf ein Schild auffährt, der Airbag aufgeht und der Fahrer unverletzt aussteigt, um etwa erst mal eine Zigarette zu rauchen. Dann läuft der automatische Anruf zum Autoinsassen ins Leere, was wiederum zur Folge hat, dass von einer Person in Not ausgegangen wird. Es werden Rettungskräfte zum Unfallort geschickt – in diesem Fall unnötigerweise.

Auto von betrunkenem Fahrer setzte Notruf ab

Ein Vorfall, bei dem ein betroffener Fahrer eigentlich gar keine Hilfe wollte, ereignete sich bereits im Winter. Der Mann war betrunken mit seinem Ford unterwegs gewesen und hatte sein Auto in einen Straßengraben bei Villingen-Schwenningen manövriert. Das Auto registrierte einen Aufprall und setzte einen Notruf ab. Daraufhin rückte die Polizei aus, was dem Unfallfahrer, der wie seine Begleiterin nicht verletzt wurde, gar nicht behagte.

Die Fahrt abseits der üblichen Verkehrswege wurde so nämlich zum viel größeren Dilemma für den Mann. Er musste sich nicht nur über den Totalschaden an seinem neuen Ranger (rund 40.000 Euro) ärgern, sondern sich auch vor der Staatsanwaltschaft verantworten.