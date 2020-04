Schwarzwald-Baar-Kreis Coronavirus: Leichter Anstieg bei Neu-Infektionen

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 47 am Coronavirus erkrankte Personen sowie zwei Verdachtsfälle. In der von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen Fieberambulanz an der Tennishalle in Schwenningen wurden am Dienstag, 7. April, 32 Patienten behandelt, von 29 Personen wurde ein Abstrich genommen.

Die Fall-Zahlen in der Region im Detail: Villingen-Schwenningen 139 (davon 54 Personen genesen), Donaueschingen 30 (16), Bad Dürrheim 14 (6), Blumberg 42 (22), Bräunlingen 6 (2), Brigachtal 4 (1), Dauchingen 7 (2), Furtwangen 10 (4), Hüfingen 20 (5), Königsfeld 13 (4), Mönchweiler 2, Niedereschach 18, Schönwald 1, Schonach 3, St. Georgen 20 (2), Triberg 4 (3), Tuningen 3 (1). Die Betroffenen sind zu Hause isoliert.