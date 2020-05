Schwarzwald-Baar-Kreis Corona-Krise hält lokale Wirtschaft im Würgegriff

Die Zahlen, die Gesundheitsamtsleiter Jochen Früh bei der wöchentlichen Pressekonferenz verkünden durfte, waren positiv – nur noch eine Neuinfektion im Vergleich zum Vortag, nur 60 aktive Fälle in der Region – eine Gesamtzahl an Corona-Fällen im Landkreis, die sich innerhalb von vier Wochen um ein Drittel verringert habe. Aufatmen darf man derzeit auch im Klinikum. Der Normalbetrieb wird wieder angestrebt, sogar am Corona-Standort Donaueschingen gingen schon zwei Nicht-Corona-Stationen mit insgesamt 60 Betten in Betrieb. Auch hier dürfen wieder Besucher empfangen werden – wenngleich von dem wieder gewährten Besuchsrecht vor allem in Donaueschingen spärlich Gebrauch gemacht werde, sagt Sandra Adams. Die Pressesprecherin des Klinikums berichtet von aktuell 16 Covid-19-Patienten, davon nur drei beatmet.

Lebenserhaltende Maßnahmen indes sind jetzt an anderer Stelle gefragt: In der Wirtschaft. "Momentan ist die Insolvenz-Erstberatung einer der Schwerpunkte in unserer Rechtsberatung", erklärt Philipp Hilsenbek. Die drei dafür bereitgestellten Telefone laufen schon jetzt bisweilen heiß.