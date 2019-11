Schwarzwald-Baar-Kreis B 33: Regierungspräsidium lehnt Lärmsschutz ab

Die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen hat in einer Vorlage für den Technischen Ausschuss erklärt, dass der Straßenbaulastträger, die Bundesstraßenverwaltung, laut des Regierungspräsidiums entsprechende Maßnahmen jedoch ablehne.

Demnach wurden alle vorgeschlagenen Pilotstrecken für einen an der Leitplanke montierten Lärmschutz durch den Bund abgelehnt. Auch sei nochmals deutlich hervorgehoben worden, dass in anderen Streckenabschnitten – beispielsweise an der Durchfahrt der B 33 im Bereich Mönchweiler – "keine Erfordernis lärmreduzierender Maßnahmen besteht" und daher auch nicht ausgeführt werden. Demnach müsste die Stadt diese "auf eigenes Bestreben zu eigenen Lasten" veranlassen, beispielsweise mithilfe von Lärmschutzwänden oder Lärmschutzfenstern.