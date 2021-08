1 Vielerorts obligatorisch: das Tragen von Mundschutzen. Foto: Pixabay

Immer mehr Menschen stecken sich in der vierten Welle in der Region um Villingen-Schwenningen mit dem Coronavirus an.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - 23 weitere Infektionen fließen vor dem Wochenende in die Corona-Statistik der Region Schwarzwald-Baar ein – die Zahl bekanntgewordener Ansteckungen seit Pandemiebeginn liegt damit nun bei 10 382 (+23 im Vergleich zum Vortag). 9969 Personen gelten als genesen (+15), zudem gab es bislang 214 Todesfälle (+0), die in Zusammenhang mit dem Virus gebracht werden. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 199 Personen (+8). Mit Stand zum Donnerstag wurden 2935 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 199 an Covid-19 Infizierten sind 149 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, darunter sind 148 Fälle mit der Delta-Variante.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Freitag 20 am Coronavirus erkrankte Personen – vier davon müssen intensivmedizinisch versorgt werden, einer davon wird derzeit invasiv beatmet. Von 46 verfügbaren Intensivbetten sind 31 belegt (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Freitag, 9 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 68,2 an (Stand: Donnerstag, 16 Uhr). Am Vortag lag sie noch bei 64,0.

Die 23 Neuinfektionen verteilen sich im Kreisgebiet wie folgt: Bad Dürrheim (1), Donaueschingen (2), Furtwangen (3), St. Georgen (2), Unterkirnach (1) und Villingen-Schwenningen (14).

Die Anlaufstellen

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 bereit. Für Fragen zur Corona-Verordnung steht Ihnen das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung.

Das Kreisimpfzentrum bietet in der Tennishalle in Schwenningen eine Schutzimpfung ohne vorherige Anmeldung an. Montags bis freitags kann von 11 bis 19 Uhr jeder, der geimpft werden möchte vorbeikommen. Zum Impftermin müssen mitgebracht werden: Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), Impfpass (falls keiner vorhanden ist, wird eine Impfbescheinigung ausgestellt) und die elektronische Gesundheitskarte (eGK).